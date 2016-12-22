 

Американцы охладели к России до уровня 1986 года

 

Популярность России среди американцев упала до уровня времен «холодной войны». К таким выводам пришли специалисты Чикагского совета по глобальным вопросам. Ниже России в рейтинге оказалась только КНДР.

Как пишет The Washington Post, в проведенном в декабре опросе приняли участие более тысячи граждан США. Социологи предложили им отметить на 100-градусной шкале свое отношение к России. «0» означал «холодные и отрицательные» чувства, «100» — «очень теплые и позитивные». «50 градусов» по этой шкале означало, что человек не испытывает ни теплых, ни холодных чувств к стране.

Средний показатель опроса составил 32 градуса. Эта оценка стала самой низкой с 1986 года, когда уровень позитивного отношения к России среди американцев составлял 31 градус. В сравнении с аналогичным июньским опросом показатель снизился на два градуса.

Издание отмечает, что сторонники Демократической и Республиканской партий высказали разные оценки в этом опросе. Республиканцы оценили свое отношение к России в «35 градусов», в то время как демократы поставили оценку «28 градусов».

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