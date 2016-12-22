В Баку хотят построить второй аэропорт

До 2035 года на Абшеронском полуострове появится второй пассажирский аэропорт. Это предусмотрено в плане использования и зонирования территории Баку, презентованном в четверг, передает Trend.

Как сообщил журналистам директор Бакинского государственного института планирования Ильгар Исбатов, аэропорт планируется построить в южной зоне на территории нынешнего поселка Алят.

«Пропускная способность Бакинского международного аэропорта до 2035 года будет полностью обеспечивать пассажиропоток, но, учитывая развитие туризма и создание в Аляте зоны свободной торговли, мы считаем, что есть необходимость в создании еще одного международного аэропорта», — сказал Исбатов.