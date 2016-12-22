 

Оползни в Шемахе: повреждены сотни домов

 

В результате дождей и снегов, которые шли на протяжении последнего месяца, в Шемахинском районе вновь активизировались оползневые зоны.

Как сообщает АПА, расширилась территория оползней на улице Гусейна Джидди и около Аллеи шехидов в городе Шемаха. Более чем в 30 домах образовались трещины. В результате оползней на стенах четырех частных домов образовались большие трещины, что стало причиной их аварийного состояния.  

По словам представителя Исполнительной власти района, в результате оползней до сегодняшнего дня в семи селах района - Чабаны, Медресе, Мейсери, Биринджи, Чайлы, Муганлы, Аджыдере и Галейбугурд - 404 дома пришли в аварийное состояние.

84 из этих домов нанесен ущерб в результате оползней, произошедших в этом году. На стенах домов образовались трещины, во дворах земля во многих местах просела. До сегодняшнего дня семьи 19 аварийных домов были эвакуированы. В поселке Медресе более 20 домов находятся в аварийном состоянии.

За последние два месяца в этом поселке оползневая зона расширилась до 20 га и достигла 40 га. В целом на стенах более 100 домов образовались трещины. Три дома пришли в не годное для проживания состояние. Семьи, проживавшие в этих домах, получив компенсацию, покинули свое жилье.

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