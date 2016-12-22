 

Известный польский эксперт поддержал приезд армян в Баку и присоединился к платформе

Автор: Джейхун Наджафов 

«Война в Нагорном Карабахе является, возможно, самой забытой войной в Европе»,  считает известный польский публицист и специалист по вопросам восточной политики Лукаш Ясина.

«Со стороны России, Европейского Союза, таких стран, как Польша и Германия, и даже ООН прилагалось немало усилий для решения проблемы, однако урегулировать конфликт так и не удалось. Войну в Карабахе 1989-1992 гг. нельзя считать завершенной…

Между тем для Армении это был шанс на исторический компромисс с Турцией. Азербайджан также был участником многих мирных инициатив. Визит армянских правозащитников в Баку является шагом в правильном направлении»,  сказал эксперт haqqin.az.

В подтверждение своих слов Ясина привел пример из истории примирения Польши и Германии, которое начиналось с похожих попыток наладить диалог между враждующими сторонами. Поэтому создание «Платформы для мира между Азербайджаном и Арменией» может стать хорошим началом для обеих стран, считает он.

Польский политолог уверен в необходимости расширения контактов гражданского сектора Армении и Азербайджана, что может подтолкнуть к поискам путей урегулирования на уровне правительств.

Ясина выразил готовность присоединиться к этой миротворческой миссии.

1272 просмотров


Старости
Вчерашнее «Умри, мразь» было адресовано азербайджанскому банкиру
Вчерашнее «Умри, мразь» было адресовано азербайджанскому банкиру
Наша погода
Сегодня 7° / 1°
23 Дек 7° / 4°
24 Дек 7° / 2°
25 Дек 8° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7575 AZN
1 EUR   =   1.8344 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN


Новостная лента

Генассамблея ООН поддержала инициативу Азербайджана
«Не исключены нападения на российских туристов и российские объекты» заявление известного эксперта
Армянский депутат: «Россия простила долг Узбекистану, а нам – нет»
Международные резервы России сократились на $8 миллиардов
В Баку грунтовые воды затопили десятки домов фото
В Сирии убиты еще двое турецких солдат
Армяне выставляют на боевые позиции больных солдат
За берлинским террористом следили спецслужбы США
В Москве скончался внук Сталина
Россия опробовала в Сирии 162 вида оружия
Анаит Синанян: «Из-за Карабаха мы можем потерять Армению» эксклюзив
Савченко исключили из делегации в ПАСЕ
В Петербурге расстреляли азербайджанца
Путин: «Россия сильнее любого потенциального агрессора»
Шамсаддин Ханбабаев убрал фейковую башню фото
Евреи выступили в защиту мусульман Haqqin.az из Бостона; фото
Азербайджан будет поставлять в Польшу нефть и газ
«Роналду — киборг, Месси — кривоногий коротышка» Мнение Василия Уткина
Россия заплатит Югославии $125 млн по долгу СССР
Nokia решила засудить Apple
Мамишев может быть причастен к еще одному убийству… в Азербайджане фото; видео
Убийце российского посла дважды предлагали сдаться
Путин простился с послом Андреем Карловым
Завтра в Баку будет пасмурно
В Баку будут снесены десятки тысяч зданий