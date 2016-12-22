«Война в Нагорном Карабахе является, возможно, самой забытой войной в Европе», — считает известный польский публицист и специалист по вопросам восточной политики Лукаш Ясина.

«Со стороны России, Европейского Союза, таких стран, как Польша и Германия, и даже ООН прилагалось немало усилий для решения проблемы, однако урегулировать конфликт так и не удалось. Войну в Карабахе 1989-1992 гг. нельзя считать завершенной…

Между тем для Армении это был шанс на исторический компромисс с Турцией. Азербайджан также был участником многих мирных инициатив. Визит армянских правозащитников в Баку является шагом в правильном направлении», — сказал эксперт haqqin.az.

В подтверждение своих слов Ясина привел пример из истории примирения Польши и Германии, которое начиналось с похожих попыток наладить диалог между враждующими сторонами. Поэтому создание «Платформы для мира между Азербайджаном и Арменией» может стать хорошим началом для обеих стран, считает он.

Польский политолог уверен в необходимости расширения контактов гражданского сектора Армении и Азербайджана, что может подтолкнуть к поискам путей урегулирования на уровне правительств.

Ясина выразил готовность присоединиться к этой миротворческой миссии.