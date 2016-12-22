В Баку будут снесены десятки тысяч зданий

Площадь жилищного фонда Баку к 2035 году составит 97,78 миллиона квадратных метров. Это предусмотрено в Плане зонирования и использования территории Баку.

Согласно плану, жилищная площадь на душу населения к целевому периоду увеличится на 25 процентов — до 25 квадратных метров.

Как сообщил журналистам директор Бакинского государственного института планирования Ильгар Исбатов, работы по реализации плана Баку приведут к сносу или переносу около 122 тысяч зданий.

«Снос зданий будет проходить повсеместно, на всей территории столицы. Этому есть несколько причин: перестройка жилых территорий, реконструкция и строительство дорог, строительство объектов государственной важности, другие причины», — сказал Исбатов.