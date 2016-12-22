 

Завтра в Баку будет пасмурно

 

23 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Северо-западный ветер днем сменится временами усиливающимся южным ветром, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на полуострове составит ночью от 3°С мороза до 1°С тепла, днем 5-9°С тепла, в Баку ночью около 0°С, днем 6-8°С тепла.

Атмосферное давление снизится с 777 мм рт. ст. до 771 мм рт. ст. Относительная влажность ночью - 78-85%, днем - 60-70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 23 декабря умеренная зимняя погода на Абшеронском полуострове на фоне близкой к климатической норме температуре будет благоприятной для метеочувствительных людей. 24 декабря временами усиливающийся южный ветер на фоне снижения атмосферного давления может вызвать дискомфорт у некоторых людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Будет преобладать местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6°С мороза, днем 3-8°С тепла, в горах ночью 6-11°С мороза, днем от 2°С мороза до 3°С тепла.

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