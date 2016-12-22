Путин простился с послом Андреем Карловым

Президент РФ Владимир Путин почтил память российского посла в Турции Андрея Карлова, трагически погибшего при исполнении своих обязанностей 19 декабря, передает ТАСС.

Глава России приехал в здание МИД, где проходит церемония прощания, и возложил цветы к гробу дипломата.

Путин также выразил соболезнования родственникам покойного посла - его матери Марии Александровне Карловой, вдове Марине Карловой, сыну Геннадию Карлову и сестре Елене Ширанковой.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который лично знал Карлова по работе в МИД и сам долгое время работал в посольстве РФ в Турции, также возложил цветы к гробу своего коллеги.