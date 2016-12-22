 

Убийце российского посла дважды предлагали сдаться

 

Турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, убивший посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, отказался сдаться полиции, заявив, что хочет умереть, передает Интерфакс со ссылкой на турецкие СМИ.

Карлов погиб в результате теракта 19 декабря во время открытия фотовыставки "Россия глазами турок" в Анкаре. 22-летний турецкий полицейский Алтынташ убил его несколькими выстрелами из пистолета, объяснив свои действия недовольством политикой России в Сирии.

По данным турецких СМИ, первыми на выстрелы в здание Центра современного искусства подоспели два сотрудника дорожной полиции. Они предложили Алтынташу сдаться, но тот отказался, крикнув, что "находится там, чтобы умереть". Террорист также отказался сдаться прибывшему позже подразделению спецназа.

Получив ранение в ногу, убийца упал, но продолжал стрелять, перезарядив пистолет. Когда он засунул руку в карман, полицейские подумали, что он террорист-смертник, собирающийся взорвать бомбу.

"А между тем в зале было много гражданских, и российский посол мог быть еще жив", - заявили СМИ сотрудники правоохранительных органов. Тогда полицейские еще не знали, что убийца - их коллега.

По данным полиции, Алтынташ получил семь ранений, а смертельной оказалась пуля, попавшая ему в шею.

4895 просмотров


Старости
Вчерашнее «Умри, мразь» было адресовано азербайджанскому банкиру
Вчерашнее «Умри, мразь» было адресовано азербайджанскому банкиру
Наша погода
Сегодня 7° / 1°
23 Дек 7° / 4°
24 Дек 7° / 2°
25 Дек 8° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7575 AZN
1 EUR   =   1.8344 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN


Новостная лента

Слово о доблестных чекистах пишет Сюзан Джагинян
Семья с Кубы погибает в Армении «Пожалуйста, заберите нас отсюда»; видео
Генассамблея ООН поддержала инициативу Азербайджана
«Не исключены нападения на российских туристов и российские объекты» заявление известного эксперта
Армянский депутат: «Россия простила долг Узбекистану, а нам — нет»
Международные резервы России сократились на $8 миллиардов
В Баку грунтовые воды затопили десятки домов фото
В Сирии убиты еще двое турецких солдат
Армяне выставляют на боевые позиции больных солдат
За берлинским террористом следили спецслужбы США
В Москве скончался внук Сталина
Россия опробовала в Сирии 162 вида оружия
Анаит Синанян: «Из-за Карабаха мы можем потерять Армению» эксклюзив
Савченко исключили из делегации в ПАСЕ
В Петербурге расстреляли азербайджанца
Путин: «Россия сильнее любого потенциального агрессора»
Шамсаддин Ханбабаев убрал фейковую башню фото
Евреи выступили в защиту мусульман Haqqin.az из Бостона; фото
Азербайджан будет поставлять в Польшу нефть и газ
«Роналду — киборг, Месси — кривоногий коротышка» Мнение Василия Уткина
Россия заплатит Югославии $125 млн по долгу СССР
Nokia решила засудить Apple
Мамишев может быть причастен к еще одному убийству… в Азербайджане фото; видео
Убийце российского посла дважды предлагали сдаться
Путин простился с послом Андреем Карловым