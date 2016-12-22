 

Мамишев может быть причастен к еще одному убийству… в Азербайджане фото; видео

Автор: Отдел информации 

Накануне haqqin.az со ссылкой на российские СМИ сообщил о том, что сотрудники Следственного комитета Петербурга провели обыск в офисе областного Водоканала.

Тогда же стало известно, что следствие отрабатывает версию причастности известного азербайджанского бизнесмена Вагифа Мамишева и коммерсанта Машкюра Гасымова к убийству на Софийской овощебазе.

20 июня нынешнего года 27-летний Эмиль Гусейнов застрелил 43-летнего бизнесмена Маарифа Исмаилова. Стоит отметить, что Маариф Исмаилов является родным братом криминального авторитета Эльчина Исмаилова, более известного как Эльчин Питерский.

Маариф Исмаилов владел большим бизнесом в России и был известен своей благотворительностью. В частности, он отремонтировал мечеть, среднюю школу и дороги в родном селе Болади Ленкоранского района.

Когда на стрелка набросились торговцы овощебазы с вопросом "Кто заказал?", Гусейнов несколько раз прокричал "Вагиф". Российские СМИ также сообщили о том, что между миллиардером Вагифом Мамишевым, его партнером  владельцем фирмы «Вилеш» Машкюром Гасымовым и криминальным авторитетом Эльчином Питерским давно наблюдался конфликт, который, возможно, и привел к кровавой развязке.

Спустя несколько часов после публикации этой информации снова прогремели выстрелы и пролилась кровь  на сей раз в Азербайджане.

По информации МВД Азербайджана, в селе Тюркоба Масаллинского района житель Ленкоранского района Мурад Гулузаде, открыв огонь из огнестрельного оружия, убил гражданина России Фариза Исмаилова. При осмотре места происшествия было обнаружено 25 стреляных гильз. Гулузаде добровольно явился в РОП Ленкорани и сдал огнестрельное оружие марки UZI, которое он использовал, совершая убийство, и семь патронов к нему.

Позже стало известно, что убитый также был братом криминального авторитета Эльчина Питерского.

Об убитом Фаризе Исмаилове известно не так много. По информации сайта criminal.az несколько лет назад он подвергся нападению и избиению в Санкт-Петербурге. Нападавшие переломали ему кости и фактически сделали инвалидом. После избиения он вернулся в Азербайджан и жил неприметной жизнью в родной Ленкорани.

В течение года убиты два брата криминального авторитета. То, что азербайджанцы часто становятся жертвами криминальных разборок в России, уже известно. Но теперь криминальные разборки дошли и до Азербайджана.

 

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