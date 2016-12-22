 

Nokia решила засудить Apple

 

Компания Nokia подала иски в отношении Apple в несколько судов Германии и США. Финский производитель обвиняет Apple в нарушении патентных прав, сообщает MacRumors.

Глава департамента, занимающегося патентной работой Nokia, Илкка Рахрасто рассказал, что в компании решили защищать свои права после нескольких лет переговоров, в ходе которых предпринимались попытки достичь договоренности. Иски касаются 32 патентов и были поданы в суды Дюссельдорфа, Мангейма, Мюнхена и штата Техас.

«Благодаря нашим длительным инвестициям в исследования и разработки компания Nokia создала и способствовала созданию многих технологий, которые используются в современных мобильных устройствах, в том числе продуктах компании Apple», — утверждает Рахрасто.

Apple, в свою очередь, обвинила финскую компанию в сговоре с «патентными троллями». По словам представителя Apple, Nokia отказалась выдавать лицензии на свои патенты на справедливой основе, а теперь они пытаются вымогать деньги у Apple.

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