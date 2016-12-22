Россия заплатит Югославии $125 млн по долгу СССР

Правительство России подписало соглашение с властями Боснии и Герцеговины о погашении задолженности Советского Союза перед единой Социалистической Федеративной Республикой Югославия (СФРЮ).

Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Как следует из соглашения, в счет погашения советского долга Россия выплатит Боснии и Герцеговине $125,158 млн. Деньги будут перечислены разовым платежом в течение 45 дней после вступления в силу межправительственного соглашения. По получении их власти Боснии и Герцеговины откажутся от каких-либо финансовых требований к России в связи с расчетами по торговле между СССР и СФРЮ.