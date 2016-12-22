 

«Роналду — киборг, Месси — кривоногий коротышка» Мнение Василия Уткина

Автор: Отдел спорта 

Известный российский футбольный комментатор Василий Уткин поделился своим мнением по поводу нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, а также футболиста «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Роналду  непревзойденный гений мотивации. Его карьера  это путь одаренного физически спортсмена. Он — киборг. Португалец уникален своими физическими данными  быстр, силен. Он смог изменить себя  похудел, отдал свои мускулы ради скорости. Он пожертвовал своим образом ради того, чтобы играть на высоком уровне. Месси — кривоногий коротышка. Бог одарил аргентинца удивительным талантом»,  цитирует Уткина «Спорт FM».

Напомним, в этом году Роналду стал обладателем награды лучшему футболисту мира по итогам 2016 года «Золотой мяч», вручаемой журналом France Football. Для футболиста эта награда стала четвертой в карьере. В 2016 году португалец в составе «Реала» стал победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА, а в составе сборной Португалии выиграл чемпионат Европы. Вероятнее всего, Роналду станет лучшим и в опросе ФИФА, результаты которого будут объявлены в январе.

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