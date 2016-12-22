 

Азербайджан будет поставлять в Польшу нефть и газ

 

SOCAR Trading (торговый дом Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) и польская нефтяная компания Lotos достигли соглашения по транспортировке нефти и продукции LPG (сжиженный газ: пропан-бутан) и LNG (сжиженный природный газ), говорится в сегодняшнем сообщении Посольства Азербайджана в Польше.

Соглашения достигнуты в ходе двусторонних бизнес-встреч, которые состоялись в Варшаве в рамках седьмого заседания азербайджано-польской межправкомиссии.

"SOCAR Trading и польская нефтяная компания Lotos достигли соглашения по поставкам сырой нефти в Польшу, а также LPG и LNG продукции на морской терминал в Гданьске", - говорится в сообщении.

В рамках бизнес-форума представители SOCAR провели успешные переговоры с польскими партнерами по проекту "Сарматиа".

SOCAR Trading со штаб-квартирой в Женеве создана в конце 2007 года Госнефтекомпанией Азербайджана.

SOCAR Trading продает основную часть объемов экспорта нефти SOCAR из порта Джейхан (Средиземное море, Турция), осуществляет трейдинг нефти и нефтепродуктов других стран, а также оказывает содействие материнской компании в связи с международными инвестициями. Сфера деятельности SOCAR Trading охватывает страны Европы, Азии и Америки.

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