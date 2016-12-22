Сотни членов организации Jewish Voice for Peace провели в Бостоне акцию протеста против ксенофобской и исламофобской политики избранного президента Дональда Трампа, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, акция проходила под наблюдением полиции, в ходе нее были озвучены призывы не допустить дискриминации по отношению к мусульманам.

По словам одной из участниц акции Барбары Солидар, они намерены обратить внимание общества на дискриминацию, с которой сталкиваются мусульмане в США.

«Избрание Трампа президентом США усилило расизм и исламофобию в стране. Мы осуждаем дискриминацию по отношению к мусульманам. Мы также против усиленного полицейского надзора по отношению к представителям религиозных общин», — сказала она.