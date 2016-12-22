В Хачмазе поспешно демонтировали фейковую башню грандиозного здания, расположенного в одном из парков города.

Накануне в соцсетях появились скандальные фото, на которых видно, что один из куполов здания установлен на железном каркасе и не имеет никакого отношения к строению.

Сразу после публикаций власти района демонтировали фейковую башню. Этот факт не остался незамеченным со стороны пользователей соцсетей.

В то же время официальной реакции Исполнительной власти Хачмазского района и ее главы Шамсаддина Ханбабаева до сих пор не поступало.