 

Савченко исключили из делегации в ПАСЕ

 

Верховная Рада исключила из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) депутата Надежду Савченко, ранее осужденную в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованную президентом РФ.

Такое решение в четверг поддержали 237 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что включение Савченко вне квот в состав украинской делегации ПАСЕ якобы способствовало ее освобождению и возвращению в Украину. Однако сейчас, по мнению депутатов, обстоятельства изменились.

"Этими изменениями предлагается исключить пункт 2 постановления, которым Савченко Н.В. была избрана членом постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ вне квот", — говорится в пояснительной записке к документу.

Постановление вступит в силу со дня его опубликования в официальной прессе.

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