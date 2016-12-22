Как сообщал ранее haqqin.az, накануне гражданский активист, представитель армянской диаспоры в США Анаит Синанян поддержала и подписала «Платформу для мира между Арменией и Азербайджаном», инициированную армянскими и азербайджанскими активистами в Баку в ноябре 2016 года.

А.Синанян проживает в Нью-Йорке, она специалист в области юриспруденции, летом 2016 года активно участвовала в акциях в защиту прав политзаключенных перед посольством Армении в США.

А.Синанян ответила на вопросы специального корреспондента haqqin.az.

— Что вас подвигло присоединиться к Бакинской платформе мира и что вы о ней знаете?

— Несмотря на то, что уже более семи лет живу не в Армении, я всегда очень внимательно слежу за всеми событиями на нашей родине и даже, насколько возможно, принимаю участие в общественных акциях, касающихся судьбы моей страны. Летом мы с друзьями устроили здесь, в Соединенных Штатах Америки, несколько пикетов в поддержку арестованных политзаключенных из «Сасна црер» с требованием отставки Сержа Саргсяна.

О Бакинской платформе мира я узнала от моих друзей в Ереване. Используя СМИ, изучила буквально каждое слово декларации и поняла, что это благое дело, ведь оно направлено на скорейшее решение проблемы, которая вот уже почти тридцать лет ведет мою страну к краху. У меня здесь есть друзья как среди армян, так и среди азербайджанцев.

Муж моей двоюродной сестры — азербайджанец, моя близкая подруга — азербайджанка, и я на своем примере со всей ответственностью могу утверждать, что вражда, о которой так много говорят в Армении, создана искусственно и поддерживается теми, кто испокон веков не хотел воцарения мира на Кавказе.

— Много ли армян в США разделяют ваше мнение?

— Да, конечно. Понимаете, отсюда, издалека, мы многое видим и понимаем лучше, чем находясь в самой Армении. Нищета, криминал, тотальная ложь с телеэкранов и газет не позволяют армянам, живущим в своей стране, мыслить рационально и трезво. Их словно зомбировали и заставили не видеть других вариантов разрешения карабахской проблемы, кроме как военным путем.

А ведь апрельская война показала, к чему могут привести военные действия: из-за Карабаха мы можем потерять саму Армению. Столько молодых людей погибло, и все эти смерти на совести Саргсяна. Я знаю женщину из Гюмри (Ленинакан), у которой тогда, в апреле, погиб сын, и она открыто говорит, что ее сына убил не Азербайджан, а Серж Саргсян, потому что это он отправил его на верную смерть.

Некоторые в Армении думают, что раз мы так далеко, то не можем оценить ситуацию, мол, у нас мало информации. Но это не так — мы здесь всё хорошо видим и знаем о всех преступлениях, которые там творятся. Этим летом мы показали, что не хотим видеть здесь Саргсяна, и не только мы — это сделали и в Голландии, и во Франции, и в Брюсселе, и во многих других странах.

Люди открыто говорят, что не признают его как президента Армении — он преступник, который пока не понес наказания за свои злодеяния, но это лишь вопрос времени. Уверена, что когда-нибудь мы увидим его на виселице, как это случилось с другим преступником — Саддамом Хусейном.

— Как вы думаете, почему Саргсян так упорно выступает против разрешения карабахского конфликта мирным путем?

— Во-первых, потому, что он набивает на этом собственные карманы, а во-вторых, потому, что его хозяева не позволяют ему это сделать.

— Кого вы имеете в виду, говоря «его хозяева»?

— Конечно же, Россию. Саргсян — марионетка в руках руководства РФ, ставленник ФСБ. Кстати, он это особо и не скрывает.

— Анаит, вы, наверное, знаете, что, как и вы, Бакинскую платформу поддержали многие армяне. Это и Ваагн Карапетян из Канады, Арам Карапетян из Украины, Ваге Аветян из Швеции, другие. Так вот на них на всех началась травля, их называют предателями родины, призывают к физической расправе над ними и даже предлагают за это какие-то суммы. Вас это не пугает, вы не жалеете, что присоединились к этим смельчакам?

— Я присоединилась к этой инициативе, потому что так диктует мой разум и мое сердце. Я же не призываю к убийствам или к войне, напротив, я призываю к миру, я хочу мира для своей страны, хочу, чтобы мои дети видели ее развитой и сильной. А те, кто будет выступать против этого, все потенциальные преступники, и расправиться надо не с нами, а с ними за то, что они разжигают войну, в которой гибнут люди, гибнут мальчишки восемнадцати лет.