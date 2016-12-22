За берлинским террористом следили спецслужбы США

Подозреваемый в совершении теракта в Берлине попадал под наблюдение спецслужб США.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на данные спецслужб, тунисец Анис Амри искал в интернете способы изготовления взрывчатки и общался с членами террористической группировки «Исламское государство». Кроме того, США запретили ему въезжать в страну.

По словам отца Амри, его сын уехал из Туниса семь лет назад. Он провел четыре года в итальянской тюрьме после поджога школы, а в Тунисе был заочно приговорен к пяти годам за ограбление.

В августе Амри был арестован в немецком городе Фридрихсхафене с поддельными итальянскими документами. Однако вскоре мужчину отпустили.