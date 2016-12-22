Армяне выставляют на боевые позиции больных солдат

Армянского военного с проблемами со здоровьем отправили на боевую позицию и лишили зарплаты. Уроженец села Арени Вайоцдзорской области Армении, военнослужащий-контрактник воинской части в городе Вайк Севак Симонян не хотел подниматься на боевые позиции из-за проблем со здоровьем, однако отправился по причине угроз со стороны командира. Впоследствии его лишили зарплаты, пишет армянское издание epress.am.

Обо всем этом изданию рассказала жена армянского контрактника Айарпи Восканян. По ее словам, в сентябре, будучи на позициях на нахичеванском участке армяно-азербайджанской границы, Симонян повредил пальцы на ногах. Вернувшись с боевой позиции, С.Симонян взял отпуск и отправился в военный госпиталь Сисиана, где получил справку о состоянии здоровья. Данную справку армянский контрактник предъявил командованию своей части.

Однако командир части Мгер Степанян потребовал от контрактника выйти на боевой пост, грозя в противном случае лишить его зарплаты. С.Симонян отправился на пост и пробыл там 14 дней. Вернувшись с поста 13 ноября, контрактник обнаружил, что его лишили зарплаты за октябрь, так как не засчитали ему дежурство на посту в октябре.

«Сказали, что за ноябрь у него вообще нет зарплаты, мол, на позициях ты не был, твоего имени в списке нет. Тянут целый месяц, сваливают работу друг на друга. Он обратился к финансисту части, командиру роты, все сказали: «Это не наше дело». Вообще, в воинской части разговаривали очень грубо, матерились, сказали: «Нам это неинтересно, уходи, здесь ты деньги не получишь, тебя не было на позициях, в любом случае, твоего имени в этом списке нет, а если и будет, ты должен получить 40 000 за 10 дней на боевой позиции». Мы не знаем, что за игры они затеяли», — сказала жена военного.

Срок контракта Симоняна истек 24 ноября.

«Мне кажется, они об этом знали и занимались вопросом Севака несколько месяцев. Но Севак проработал до 24 ноября. Они должны были дать отпускные за октябрь – 105 000 драмов, деньги за боевую позицию в ноябре и зарплату до 24-го числа», — возмущается жена армянского военного.

Восканян на протяжении нескольких дней пыталась дозвониться до «горячей линии» Министерства обороны Армении, но ей так и не ответили.