 

В Сирии убиты еще двое турецких солдат

 

Число турецких военнослужащих, погибших в ходе операции "Щит Евфрата" в районе города Эль-Баб на севере Сирии за минувшие сутки, возросло до 16, еще 33 военных ранены, заявил в четверг министр обороны Турции Фикри Ышык.

В минувшую среду турецкое военное ведомство сообщило о 14 погибших и 33 раненых военнослужащих при операции по освобождению Эль-Баба от боевиков террористической группировки "Исламское государство".

"К сожалению, скончались два наших раненых товарища, число погибших возросло до 16. Трое раненых находятся в критическом состоянии", — сказал Ышык, выступая в турецком парламенте.

Он добавил, что от ИГ очищено 2 тысячи квадратных километров на севере Сирии, с начала операции уничтожено 1 005 боевиков.

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