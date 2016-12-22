 

В Баку грунтовые воды затопили десятки домов фото

 

В поселке Бина затопило некоторые участки. Об этом сообщил начальник экспедиционного отряда геологического планирования Службы национальной геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов Рафиг Гасанов, передает АПА.

По его словам, в поселке Бина возле завода Bakavtomat поднялся уровень грунтовых вод, в результате чего затопило земельные участки и подвалы десятков домов. 

«После наблюдавшихся в последние месяцы интенсивных дождей уровень грунтовых вод повысился, окружающие территории затопило водой. Это произошло из-за отсутствия на территории дренажно-канализационной системы. В некоторых местах вода поднялась на 25-30 см от земной поверхности. Десятки домов остались под водой», — отметил Р.Гасанов.   

 

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