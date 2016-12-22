 

Международные резервы России сократились на $8 миллиардов

 

Международные резервы России по состоянию на 16 декабря 2016 года составили $379 млрд против $387 млрд на 9 декабря, передает РИА Новости со ссылкой на Банк России.

Таким образом, за неделю резервы снизились на $8 млрд.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и российского правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Ранее сообщалось, что международные резервы России выросли на $1,7 млрд.

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