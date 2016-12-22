Армянский депутат: «Россия простила долг Узбекистану, а нам — нет»

«Можно брать новые кредиты, если получится потом их списать», - заявил в парламенте Армении 22 декабря депутат от «Процветающей Армении» Микаэл Мелкумян, выступая на обсуждении проекта кредитного соглашения с Французским агентством развития, передает Новости-Армения.

Кредит в 40 миллионов евро предназначен на бюджетную поддержку общего характера. По словам депутата, хорошо, когда выдают кредит, а потом прощают.

«Почему нет? Ведь простила же Россия Узбекистану долг почти в 900 миллионов долларов. А у нас долги были меньше – но всё потребовали вернуть. Раньше требовали имущество в обмен на долг, а теперь уже и имущества не осталось, всё раздали», — посетовал Мелкумян.