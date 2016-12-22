 

Армянский депутат: «Россия простила долг Узбекистану, а нам — нет»

 

«Можно брать новые кредиты, если получится потом их списать», - заявил в парламенте Армении 22 декабря депутат от «Процветающей Армении» Микаэл Мелкумян, выступая на обсуждении проекта кредитного соглашения с Французским агентством развития, передает Новости-Армения.

Кредит в 40 миллионов евро предназначен на бюджетную поддержку общего характера. По словам депутата, хорошо, когда выдают кредит, а потом прощают.

«Почему нет? Ведь простила же Россия Узбекистану долг почти в 900 миллионов долларов. А у нас долги были меньше – но всё потребовали вернуть. Раньше требовали имущество в обмен на долг, а теперь уже и имущества не осталось, всё раздали»,  посетовал Мелкумян.

590 просмотров


Старости
Вчерашнее «Умри, мразь» было адресовано азербайджанскому банкиру
Вчерашнее «Умри, мразь» было адресовано азербайджанскому банкиру
Наша погода
Сегодня 7° / 1°
23 Дек 7° / 4°
24 Дек 7° / 2°
25 Дек 8° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7575 AZN
1 EUR   =   1.8344 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN


Новостная лента

Слово о доблестных чекистах пишет Сюзан Джагинян
Семья с Кубы погибает в Армении «Пожалуйста, заберите нас отсюда»; видео
Генассамблея ООН поддержала инициативу Азербайджана
«Не исключены нападения на российских туристов и российские объекты» заявление известного эксперта
Армянский депутат: «Россия простила долг Узбекистану, а нам — нет»
Международные резервы России сократились на $8 миллиардов
В Баку грунтовые воды затопили десятки домов фото
В Сирии убиты еще двое турецких солдат
Армяне выставляют на боевые позиции больных солдат
За берлинским террористом следили спецслужбы США
В Москве скончался внук Сталина
Россия опробовала в Сирии 162 вида оружия
Анаит Синанян: «Из-за Карабаха мы можем потерять Армению» эксклюзив
Савченко исключили из делегации в ПАСЕ
В Петербурге расстреляли азербайджанца
Путин: «Россия сильнее любого потенциального агрессора»
Шамсаддин Ханбабаев убрал фейковую башню фото
Евреи выступили в защиту мусульман Haqqin.az из Бостона; фото
Азербайджан будет поставлять в Польшу нефть и газ
«Роналду — киборг, Месси — кривоногий коротышка» Мнение Василия Уткина
Россия заплатит Югославии $125 млн по долгу СССР
Nokia решила засудить Apple
Мамишев может быть причастен к еще одному убийству… в Азербайджане фото; видео
Убийце российского посла дважды предлагали сдаться
Путин простился с послом Андреем Карловым