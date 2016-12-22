Убийство российского посла в Турции Андрея Карлова по сей день будоражит мировое общественное мнение. Мир все еще не может ответить на вопросы, определяющие сегодняшнюю повестку дня: кто является заказчиком этого громкого преступления? Почему США не выдают Турции Фетхуллаха Гюлена даже после того, как официальная Анкара возложила на его организацию «Хизмет» ответственность за убийство посла России? Где могут произойти следующие крупные теракты?

Haqqin.az озвучивает эти вопросы в беседе с научным сотрудником Карлов Университета, известным международным экспертом по государственной безопасности, этническим конфликтам и терроризму Эмилем Сулеймановым.

- Кто, на Ваш взгляд, является заказчиком этого преступления и как оно повлияет на турецко-российские отношения?

- Скорее всего, судя по имеющейся на данный момент информации, убийца российского посла не принадлежал ни к одной из известных террористических организаций или группировок. Возможно, это был убийца-одиночка. Что до последствий этого громкого убийства, то как не парадоксально это прозвучит, но Москва и Анкара попытаются использовать его для сближения своих позиций в борьбе против терроризма. В то же время не исключено, что Москва постарается воспользоваться убийством своего посла в Турции для оказания давления на Турцию в ряде спорных вопросов в отношениях между Москвой и Анкарой.

- Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре с госсекретарем США Джоном Керри возложил ответственность за это убийство на организацию Фетхуллаха Гюлена. Официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби в ответ заявил, что Вашингтон не имеет отношения к этому убийству, попутно выразив обеспокоенность в связи с подобной риторикой, которая звучит в Турции. Как Вы считаете, почему США так упорно не желают выдавать Гюлена, которого в Турции обвиняют в огромном количестве преступлений, включая организацию попытки госпереворота?

- Американская сторона, судя по всему, не считает исчерпывающими доказательства турецкой стороны о причастности Гюлена к попытке военного переворота в этой стране. США, и не только им, обвинения в адрес Гюлена сто стороны руководства Турции представляются политизированными. Кроме того, позиция американских экспертов состоит в том, что не приходится ждать честного и непредвзятого расследования дел против Гюлена, в случае передачи его Турции.

- Учитывая это обстоятельство, как можно оценивать нынешнее состояние турецко-американских отношений и каково их будущее?

- Для Турции важно и необходимо членство в НАТО, им важно и нужно также иметь партнерские отношения с США. Официальная Анкара будет пытаться использовать рычаги давления на Вашингтон, но ровно тоже самое можно ожидать и от Вашингтона в отношении Анкары, по ряду спорных вопросов между ними. При этом, если не произойдет революционных изменений в Турции или США или в регионе Ближнего Востока, то Анкара и Вашингтон и далее останутся «союзниками по расчету».

- Тем временем, ИГИЛ выпустило «расстрельный список» посольств России в различных странах мира. Как в целом гарантировать безопасность российских дипломатов, политиков в различных странах мира и с чем связано то, что именно они попали под прицел ИГИЛ?

- Гарантировать безопасность российских да и любых иных дипломатов обязаны спецслужбы и полиция принимающей их страны, а также службы безопасности в самих посольствах. Есть целый комплекс мер по повышению уровня безопасности в дипломатических представительства. В этом смысле показателен пример Израиля, спецслужбам которого удается обеспечивать безопасность диппредставительств тех стран, что расположены на его территории. Данный опыт полезно было бы перенять и российским спецслужбам.

Кроме того, российским дипломатам нужно учитывать изменившееся международно-политическое положение этой страны, что в частности связано с ее вовлеченностью в конфликты на Ближнем Востоке. Придется это учитывать и рядовым россиянам. Увы, вовсе не исключены нападения на российских туристов, отдыхающих в той или иной стране мира, но и различные российские объекты. При этом важно понимать, что не только сам факт нападения на российских дипломатов, но и озвучиваемые в их адрес угрозы - хороший пиар для ИГИЛ.

- Каким был в целом 2016 год с точки зрения борьбы с мировым терроризмом, защищена ли Европа от новых атак с их стороны?

- Новые теракты, к сожалению, могут произойти в странах Западной Европы. Скажу больше – вероятность их осуществления в этих странах становится со временем даже выше. Это связано, как с возросшим числом иммигрантов, которые к примеру, были приняты Германией и иными западно-европейскими странами без надлежащего скрининга. Кроме того, так нельзя забывать о тысячах джихадистов, которые ранее отправились в Сирию. Многие из них планируют уже возвращение домой. Чем это все может быть чревато, надеюсь, объяснять не стоит.