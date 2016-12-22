Путин: «Ильхам Алиев — дальновидный политик и надежный друг»

Через два дня, 24 декабря, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву исполнится 55 лет. Первым главу азербайджанского государства с предстоящим днем рождения поздравил президент России Владимир Путин.

В.Путин пишет: «Примите сердечные поздравления по случаю Вашего 55-летия. Вы по праву пользуетесь искренним уважением соотечественников и высоким международным авторитетом как опытный и дальновидный государственный деятель, многое делающий для социально-экономического развития Азербайджана.

В России Вы известны как надежный друг нашей страны, принципиальный сторонник укрепления российско-азербайджанского стратегического партнерства, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Высоко ценю доверие и взаимопонимание, сложившееся между нами. Рассчитываю на продолжение конструктивного общения с Вами и плодотворной совместной работы», — говорится в тексте поздравительного письма, сообщает Государственное телеграфное агентство.