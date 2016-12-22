С «ворами в законе» Грузии поможет справиться Италия

МВД Грузии планирует внести ясность в определения статьи «Членство в воровском сообществе. «Вор в законе» Уголовного кодекса Грузии. Об этом сегодня на брифинге заявил министр внутренних дел Георгий Мгебришвили, передает Грузия-Онлайн.

«Думаю, на данном этапе эта статья неясная и требует уточнения. Мы работаем в этом направлении. Я направил в Италию, где есть богатый опыт борьбы с криминалом, специальную группу…», — сказал министр.

При этом глава МВД отметил, что никто не собирается смягчать наказание за это преступление.

«Как мы можем смягчить санкции против «воров в законе»? Это алогичный вопрос. Если они будут изменены, то в сторону ужесточения, но смягчать их мы не планируем», — сказал Георгий Мгебришвили.

Статья «Членство в воровском сообществе. «Вор в законе» появилась в Уголовном кодексе Грузии в 2005 году, после того как в 2003 году к власти пришло правительство во главе с президентом Михаилом Саакашвили, объявившее борьбу с организованной преступностью.

Сначала за членство в воровском сообществе лишали свободы сроком от трех до восьми лет со штрафом или без него, а «ворам в законе» грозила тюрьма сроком от пяти до 10 лет со штрафом или без него.

Спустя год, в 2006 году, законодательство ужесточили. Сейчас членство в воровском сообществе карается лишением свободы сроком от пяти до восьми лет со штрафом или без него. А «воры в законе» могут лишиться свободы сроком от семи до 10 лет со штрафом или без него.