 

Ильхам Алиев посетит Украину

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в 2017 году посетит Украину, отмечает украинский лидер Петр Порошенко.

«Уверен, что во время вашего визита в Украину, который ожидается в 2017 году, продолжение искреннего диалога придаст новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству и эффективному партнерству между двумя странами»,  отмечается в поздравлении П.Порошенко в связи с 55-летием Ильхама Алиева, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

П.Порошенко также выразил уверенность в том, что украино-азербайджанское сотрудничество в будущем будет эффективно развиваться на принципах взаимопонимания и взаимодоверия.

«Наши совместные усилия повлияют на восстановление суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и Украины»,  отмечается в поздравлении.

Президент Азербайджана отмечает день рождения 24 декабря.

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