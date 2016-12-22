Стивен Сигал стал компаньоном азербайджанского миллиардера

Американский актер Стивен Сигал, получивший российское гражданство, стал соучредителем компании «Русские ярмарки», которая занимается организацией торговых площадок в России. Вторым соучредителем компании является выходец из Азербайджана миллиардер Акиф Гилалов, сообщает haqqin.az со ссылкой на РБК.

По данным СПАРК, «Русские ярмарки» занимаются розничной торговлей: продуктами и табачными изделиями. Компания будет устраивать «промышленные и сельскохозяйственные ярмарки», оформленные в традиционном русском стиле. Они разместятся в 85 регионах, а общий объем инвестиций в компанию составит примерно $2,5 млрд.

Сигалу принадлежат 20% доли в компании, а главе Федерации общин горских евреев России Акифу Гилалову — 80%.

Стивен Сигал получил российское гражданство 3 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что актер «настойчиво и достаточно продолжительное время обращался с просьбой предоставить ему гражданство».