 

Спецоперация ФСБ в Подмосковье: арестованы семеро экстремистов

 

ФСБ и МВД при поддержке Росгвардии задержали в Московском регионе семерых участников экстремистского объединения "Таблиги Джамаат", сообщает региональное управление ФСБ, передает РИА Новости.

Организацией руководили иностранные эмиссары, ее участники использовали "повышенные меры конспирации". Своей целью "Таблиги Джамаат" ставила создание в России исламского халифата.

Задержанные члены экстремистской группировки привлекали новых сторонников и проводили их "идеологическую обработку". Завербованные ими новобранцы отправлялись на обучение в лагеря в Афганистане и Пакистане.

"Задержаны семь участников религиозной ячейки, в том числе ее руководители. В ходе обысков изъяты экстремистская литература, средства связи, а также электронные носители информации с отчетами о работе", — сообщается в релизе.

Деятельность "Таблиги Джамаат" в России запрещена в 2009 году. Верховный суд РФ постановил, что деятельность религиозного объединения направлена на "нарушение территориальной целостности РФ и дискриминацию граждан России по религиозному признаку, а также оказание поддержки международным террористическим организациям".

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