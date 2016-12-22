 

Ильхам Алиев снизил цены на газ и электричество

 

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева для населения увеличены лимиты льготного потребления газа с 1 500 до 1 700 кубометров в год и электроэнергии с 250 до 300 киловатт/часов в месяц, сказал сегодня на брифинге министр экономики и промышленности страны Шахин Мустафаев.

По словам министра, это сделано для того, чтобы расширить охват потребителей, на которых распространяются льготные тарифы, и усилить социальную защиту населения.

"Таким образом, доля населения, которое не затронет повышение тарифов на газ и электроэнергию, увеличивается с 62 до 75 процентов и с 72 до 80 процентов соответственно", - сказал министр.

Мустафаев подчеркнул, что изменения затрагивают население, а не предприятия, и вступают в силу с 1 декабря 2016 года (тарифы на электроэнергию) и с 1 января 2017 года (на газ) соответственно.

28 ноября решением Тарифного (ценового) совета Азербайджана была введена дифференцированная система оплаты некоторых коммунальных услуг, пересмотрены и отрегулированы тарифы на газ и электроэнергию.

Так, тарифы на природный газ для потребителей из группы населения, годовой объем потребления которых не превышает 1 500 кубометров, были оставлены на уровне 0,1 маната за один кубометр. Стоимость одного кубометра газа для населения, объем годового потребления которого превышает 1 500 кубометров, была установлена на уровне 0,2 маната.

Кроме того, розничная цена одного киловатт/часа электроэнергии для потребителей из категории населения, чей месячный объем потребления электроэнергии не превышает 250 киловатт/часов, была установлена на уровне 0,07 маната, а для потребителей из данной категории, чей объем потребления электроэнергии превышает данный показатель, - на уровне 0,11 маната.

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