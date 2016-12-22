Airbus подтвердил историческую сделку с Ираном

Французский авиационно-космический концерн Airbus подтвердил заключение сделки с крупнейшим иранским перевозчиком Iran Air на поставку 100 самолетов.

«Iran Air и Airbus подписали окончательное соглашение на поставку 100 самолетов, подтвердив предварительную договоренность, заключенную в январе 2016 года в Париже,» — цитирует ТАСС пресс-релиз Airbus.

Согласно документу, иранский перевозчик получит 46 самолетов семейства А320, 38 — семейства А330 и 16 широкофюзеляжных A350 XWB. Первые поставки планируются в начале 2017 года.

«Это историческое соглашение, причем не только лишь потому, что оно открывает путь к обновлению авиапарка Iran Air, — заявил президент и генеральный директор Airbus Фабрис Брежье. — Наше всестороннее соглашение включает в себя подготовку пилотов, организацию работы аэропортов и управление воздушным движением. Таким образом, договор также станет важным первым шагом в рамках общей модернизации коммерческого авиационного сектора Ирана».