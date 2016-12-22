 

Airbus подтвердил историческую сделку с Ираном

 

Французский авиационно-космический концерн Airbus подтвердил заключение сделки с крупнейшим иранским перевозчиком Iran Air на поставку 100 самолетов.

«Iran Air и Airbus подписали окончательное соглашение на поставку 100 самолетов, подтвердив предварительную договоренность, заключенную в январе 2016 года в Париже,» — цитирует ТАСС пресс-релиз Airbus.

Согласно документу, иранский перевозчик получит 46 самолетов семейства А320, 38 — семейства А330 и 16 широкофюзеляжных A350 XWB. Первые поставки планируются в начале 2017 года.

«Это историческое соглашение, причем не только лишь потому, что оно открывает путь к обновлению авиапарка Iran Air, — заявил президент и генеральный директор Airbus Фабрис Брежье. — Наше всестороннее соглашение включает в себя подготовку пилотов, организацию работы аэропортов и управление воздушным движением. Таким образом, договор также станет важным первым шагом в рамках общей модернизации коммерческого авиационного сектора Ирана».

1534 просмотров


Старости
Вчерашнее «Умри, мразь» было адресовано азербайджанскому банкиру
Вчерашнее «Умри, мразь» было адресовано азербайджанскому банкиру
Наша погода
Сегодня 7° / 4°
24 Дек 7° / 2°
25 Дек 7° / 3°
26 Дек 6° / 1°

Наши деньги
1 USD   =   1.7575 AZN
1 EUR   =   1.8344 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN


Новостная лента

Трамп выбрал советника по торговой политике
Биткоин в этом году подорожал вдвое
Десятки людей освободили от рабства
Асад полностью освободил Алеппо
Япония медленно вымирает
Этнические чистки в Конго
Трамп выдвинул Спайсера на пост пресс-секретаря
Взрыв на военном заводе в Италии
Грузия получит от США многомиллионные гранты
Последняя группа боевиков покинула Алеппо
Иванку Трамп атаковали на борту самолета
Десятки специалистов не могут разблокировать iPhone убийцы посла
Россию лишат еще одного чемпионата
Первый гол Эмина Махмудова в чемпионате Португалии видео, обновлено
Нефть растет, доллар дешевеет
Сноудена обвинили в работе на российскую разведку
Россия опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти
Кровавые разборки азербайджанцев в Днепре
Суд в Литве оштрафовал «Газпром»
Монголия пообещала больше не приглашать Далай-ламу
Эрдоган: "Турецкий народ многое потерял после Лозаннского мирного договора"
Русины Закарпатья потребовали от Порошенко автономии
В деле об убийстве посла нашли след сторонников Гюлена
Президент Филиппин назвал идиотом Верховного комиссара ООН
Мэра французского города обвиняют в оскорблении мусульман