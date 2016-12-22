 

Премьер Турции посетил посольство России

 

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым посетил посольство РФ в Анкаре в связи с убийством российского посла Андрея Карлова и оставил запись в книге соболезнований, сообщает корреспондент РИА Новости.

"Всем сердцем ощущаю боль от гибели посла РФ Карлова в ужасном теракте. Те, кто хочет разрушить мост между двумя народами и отношения Турции и России, своих целей не достигнут. Все виновные понесут заслуженное наказание. Посол Карлов во время своей успешной работы в Анкаре внес большой вклад в наши отношения с Россией в этот исключительный период, и он станет вечным символом российско-турецкой дружбы", — написал премьер в книге соболезнований.

"Наша боль глубока, наши желание и решимость развивать сотрудничество между двумя странами во имя интересов и ожиданий наших народов крепки как никогда. Я лично, а также от имени правительства и турецкого народа выражаю соболезнования родным и близким посла Карлова, правительству РФ и всему дружественному российскому народу", — написал Йылдырым.

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