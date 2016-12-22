Мэра французского города обвиняют в оскорблении мусульман

Уголовное расследование начато в парижском суде в отношении мэра французского города Безье Роберта Менара по обвинению в подстрекательстве к ненависти и дискриминации религиозного меньшинства, сообщает РИА Новости со ссылкой наAgence France-Presse.

«Ультраправого французского мэра Роберта Менара будут судить по обвинению в ненависти за комментарий, в котором он назвал «проблемой» количество учеников-мусульман в одной из школ его города», — приводит агентство слова источника суде.

Скандал возник после того, как политик заявил: «В одном из классов школы, расположенной в центре моего города, 91 процент учеников — мусульмане. Очевидно, что это проблема. У толерантности должны быть границы». Он также выразил в сентябре этого года сожаление в связи с «великой заменой» белого христианского населения страны на иностранное мусульманское.