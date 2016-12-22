 

Русины Закарпатья потребовали от Порошенко автономии

 

Представители закарпатских русинов обратились к президенту Украины Петру Порошенко с требованием признать результаты регионального референдума 1991 года о наделении области статусом специальной самоуправляемой территории. Об этом представители общины заявили на своем собрании, сообщает портал Страна.ua.

У нас два основных требования: признание русинов национальностью и признание итогов референдума, на котором 78 процентов закарпатцев проголосовали за автономию в составе Украины. Мы считаем, что ничего страшного не будет. Мы хотим развиваться», — сказал член президиума «Народного совета русинов Закарпатья» Иван Палинкаш.

12 октября председатель Закарпатского областного совета Михаил Ривис заявил, что регион готов выйти из состава Украины, если не получит средств на ремонт дорог. «Вы знаете, сердце болит на это смотреть. Такое впечатление, что чиновники в Киеве родились в Майами», — прокомментировал он состояние трасс.

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