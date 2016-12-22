Президент Филиппин назвал идиотом Верховного комиссара ООН

Президент Филиппин Родриго Дутерте назвал Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хуссейна идиотом после того, как чиновник предложил филиппинским властям расследовать действия лидера страны, сообщает Reuters.

«Этот парень либо шутник, либо идиот, — заявил Дутерте, выступая в прямом телеэфире. — Вы, чиновники ООН, сидите на своих задницах, и мы платим вам зарплаты. Ты, идиот, не говори мне, что делать... Кто дал тебе такое право?»

20 декабря Зейд Раад аль-Хуссейн призвал расследовать действия Дутерте, который признался, что лично участвовал в убийствах преступников. По его словам, это происходило в период, когда он был мэром города Давао. По мнению комиссара, «для любой функционирующей судебной системы немыслимо не начинать следствие в случае, когда кто-то открыто признается в том, что он убийца».