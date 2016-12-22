Эрдоган: "Турецкий народ многое потерял после Лозаннского мирного договора"

Турция не может не реагировать на действия сил, которые представляют угрозу для страны, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре, передает в четверг агентство Анадолу.

Президент отметил, что если Турция останется безучастной к попыткам перекройки политической карты мира, то столкнется с условиями Севрского мирного договора.

«Турецкий народ и так многое потерял после Лозаннского мирного договора. Турция открыто говорит о том, что ведет самую большую борьбу со времен Войны за независимость. Эта борьба продолжается под лозунгом: «Один народ, один флаг, одна Родина, одна страна!», - сказал глава турецкого государства.