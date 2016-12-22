Монголия пообещала больше не приглашать Далай-ламу

Монголия пообещала властям КНР больше не приглашать в страну Далай-ламу. Об этом сообщает The South China Morning Post.

«Визит Далай-ламы по приглашению монастыря Гандантэгченлин отрицательно сказался на наших взаимоотношениях, в результате возникло недопонимание, — объяснил глава МИД Монголии Мунх-Оргил Цэндийн. — Правительство сожалеет об этом. Полагаем, Далай-лама не будет больше посещать Монголию, пока нынешнее правительство находится у власти».

Далай-лама XIV приезжал в Монголию в ноябре 2016 года. В Пекине выразили недовольство, а затем повысили пошлины на горнорудную продукцию из Монголии и заморозили переговоры с Улан-Батором о предоставлении льготных кредитов.