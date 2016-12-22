Сноудена обвинили в работе на российскую разведку

Спецкомитет по разведке палаты представителей Конгресса США утверждает, что бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден по приезде в РФ «контактировал и продолжает контактировать» с российскими спецслужбами, передает РИА Новости.

«После приезда Сноудена в Москву он контактировал и продолжает контактировать с российскими спецслужбами», — говорится в опубликованной в четверг несекретной части доклада комитета.

Сноуден ранее не раз заявлял о том, что не работает на ФСБ РФ. Президент России Владимир Путин также отмечал, что «наши специальные службы никогда с господином Сноуденом не работали и не работают».