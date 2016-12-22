Кровавые разборки азербайджанцев в Днепре

Патрульные полицейские Днепра по «горячим следам» задержали подозреваемого в убийстве гражданина Азербайджана. По информации украинских правоохранителей, убийцей также оказался гражданин Азербайджана.

Убийство произошло 21 декабря в Самарском районе Днепра на почве неприязненных отношений и постоянных конфликтов между двумя гражданами Азербайджана. Один из мужчин нанес другому ножевые ранения в области шеи и брюшной полости.

Когда патрульные полицейские приехали на место событий, пострадавший был все еще жив и указал на своего убийцу. Эту информацию подтвердили и свидетели.

Благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям подозреваемый был задержан. Им оказался мужчина сорока девяти лет, ранее судимый за изнасилование.