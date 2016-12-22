Россию лишат еще одного чемпионата

Союз биатлонистов России (СБР) предложил Международному союзу биатлонистов (IBU) перенести этап Кубка мира из Тюмени. Об этом сообщается на сайте IBU.

Также СБР отказался от юношеского чемпионата мира 2017 года в Острове. Новые места проведения соревнований будут определены позднее.

В пресс-релизе IBU отмечается, что в отношении СБР и 29 спортсменов, упомянутых в докладе комиссии Всемирного антидопингового агенства (WADA) по руководством Ричарда Макларена, будет проведено расследование. Против двух биатлонистов, участников Олимпиады в Сочи, открыто дисциплинарное дело.