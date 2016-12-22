Матч так и завершился со счетом 2:0. На 62-й минуте Эмин Махмудов был заменен, а Кямран Агаев в концовке спас «Боавишту» от неминуемого гола.

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В эти минуты в чемпионате Португалии по футболу проходит матч между «Насионалем» и «Боавиштой», за которую выступают два футболиста сборной Азербайджана – Кямран Агаев и Эмин Махмудов.



Приятно, что Махмудову удалось забить свой первый гол в чемпионате Португалии. Он поразил ворота хозяев на 11-й минуте.



Первый тайм завершился со счетом 2:0 в пользу «Боавишты». Матч продолжается. В случае победы «Боавишта» с 17 очками будет делить 9-е место в турнирной таблице.