 

Десятки специалистов не могут разблокировать iPhone убийцы посла

 

Власти Турции попросили Apple разблокировать iPhone, принадлежащий убийце российского посла в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщает Macreports.

Нападение на посла России в Турции произошло в минувший понедельник в Анкаре во время открытия фотовыставки. По данным МВД страны, в российского дипломата стрелял 22-летний экс-полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он убил Карлова несколькими выстрелами из пистолета, объяснив свои действия местью за действия России в Сирии. В результате атаки пострадали еще два человека. Террорист был уничтожен турецким спецназом.

У нападавшего был обнаружен смартфон iPhone 4s, заблокированный 4-значным паролем. К следствию по делу об убийстве российского посла в Турции подключилась группа специалистов из 120 человек, в том числе представители следственных органов Турции, которые должны изучить информацию на смартфоне террориста. Однако попытки взломать iPhone не увенчались успехом.

По информации издания, российская сторона направит в Турцию своих специалистов, которые попытаются подобрать пароль к iPhone. Одновременно турецкие власти обратились за помощью к Apple с просьбой предоставить доступ к данным на смартфоне. Компания пока отказалась прокомментировать ситуацию.

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