Иванку Трамп атаковали на борту самолета

Пассажир рейса авиакомпании JetBlue накинулся на дочь избранного президента Иванку Трамп и начал сыпать ругательствами в присутствии ее детей, сообщает газета New York Post.

Злоумышленник подошел к женщине сразу после того, как она вошла в салон самолета. Возмущенный американец принялся махать руками и бранить Иванку, при этом дочь президента пыталась успокоить своих испуганных детей.

Больше всего его возмутило то, что Иванка летит на том же рейсе, что и он. «Твой отец правит страной. Почему ты здесь? Ты должна летать на своем собственном самолете», — заявил пассажир.

Как сообщается, бортпроводники высадили возмущенного мужчину из самолета, мотивируя свои действия тем, что он нарушил правила нахождения на борту воздушного судна.