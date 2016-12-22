Последняя группа боевиков покинула Алеппо

Колонна автобусов вывезла последнюю группу боевиков из восточного Алеппо. Об этом РИА Новости сообщил источник в штабе боевых операций.

«Эта колонна последняя. Теперь можно сказать, что все боевики вышли из Алеппо, и город полностью под контролем сирийской армии», — пояснил собеседник агентства.

Армия официально подтвердила, что контроль над городом полностью восстановлен. «Командование сирийской армии объявляет о возвращении мира и безопасности в город Алеппо», — сообщается в заявлении.

Ранее сообщалось, что последняя автоколонна, сформированная из 15 машин и четырех автобусов, начала двигаться из восточного Алеппо.

Алеппо — один из крупнейших городов Сирии. В 2012 году его восточную часть захватили исламистские и повстанческие группировки, а западная осталась под контролем правительственных войск.