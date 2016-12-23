 

Япония медленно вымирает

 

В Японии зафиксирована минимальная рождаемость за все время ведения статистики в стране. Об этом сообщает The Independent.

С тех пор, как в 1899 году в Японии начали регистрировать родившихся детей, число новорожденных ни разу не падало ниже миллиона в год. Однако в 2016 году их число составило около 990 тысяч. Основные причины — высокая стоимость содержания детей и ухода за ними, а также быстрое старение населения. Кроме того, в стране наблюдается демографическая яма: в Японии всего 13,6 миллионов женщин в возрасте от 20 до 30 лет, на 20 процентов меньше, чем десять лет назад.

Правительство Японии, обеспокоенное устойчивым превышением смертности над рождаемостью, одобрило рекордную расходную часть бюджета на будущий год — 830 миллиардов долларов, немалая часть из которых пойдет на поддержку семей, воспитывающих детей.

Рекордным по количеству новорожденных оказался 1949 год — 2,7 миллиона. Уровень рождаемости в Японии сейчас относительно невелик и составляет всего 1,45 ребенка в среднем на семью. Правительство опасается, что такими темпами население страны, которое сейчас составляет 128 миллионов, к 2060 году снизится до 86,7 миллиона.

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