Асад полностью освободил Алеппо

Верховное командование правительственной армии Сирии завершило военную операцию в Алеппо и установило полный контроль над городом. Об этом сообщает сирийское государственное информагентство SANA.

В заявлении командующего говорится о «восстановлении безопасности и стабильности» в городе и полном освобождении Алеппо от террористов.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на источник в штабе боевых операций сирийской армии, сообщало, что Алеппо покинула последняя колонна из 15 машин и четырех автобусов с боевиками и членами их семей. Это означает окончание операции и полный переход Алеппо под контроль армии президента Башара Асада.

Военнослужащие приступили к разминированию юго-восточных кварталов города.

Бои за восточные районы Алеппо проходили в течение последних месяцев. При поддержке авиации правительственной армии удалось сломить сопротивление противников Башара Асада и боевиков «Джебхат ан Нусры» и занять 95% города.