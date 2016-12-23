Десятки людей освободили от рабства

Более 70 человек, 33 из которых несовершеннолетние, были освобождены из рук торговцев людьми в ходе полицейской операции в центральном индийском штате Чхаттисгарх. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники в полиции.

"Мы освободили 20 малолетних мальчиков и 13 девочек. Остальные - взрослые. Все они были проданы для кабальной работы", - приводит телеканал слова чиновника ведомства по защите детей Виджая Шанкара Шармы. Он добавил, что дети будут сначала помещены в реабилитационный центр, а затем возвращены в свои семьи.

Полиция получила оперативную информацию о том, что преступники намерены перевезти группу людей в автобусе, и перехватила его на дороге. Арестованы пятеро членов банды, торговавшей людьми. Все освобожденные были проданы владельцам фабрик по производству кирпича в соседних штатах Андхра-Прадеш и Телангана.