Биткоин в этом году подорожал вдвое

Сегодня цифровая валюта биткоин достигла самого высокого уровня с января 2014 года. Как сообщает İnvesting.ru, биткоин пробил отметку в 857 долларов. Тем самым, биткоин превысил почти в два раза свой уровень начала 2016 года.

В декабре цифровая валюта взлетела почти на 18% на фоне роста спроса в Индии и Китае, так как инвесторы пытаются защититься от девальвации местных валют и нехватки денежных средств. На США и Европу также приходится значительная часть объема торгов, поскольку трейдеры ищут убежища от проблем мировой экономики.

Отметим, что биткоин является децентрализованной электронной платежной системой, не регулируемой ни одним правительством или центральным банком. Биткоины могут использоваться для оплаты товаров и услуг у принимающих их продавцов.