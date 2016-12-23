Трамп выбрал советника по торговой политике

Советником избранного президента США Дональда Трампа по вопросам торговой и промышленной политике будет Питер Наварро, сообщил представитель штаба будущего главы государства Шон Спайсер.

«Избранный президент объявил, что Питер Наварро будет работать помощником президента и директором Совета по торговой и промышленной политике», — отметил он в ходе брифинга.

По его словам, «Наварро является видным экономистом, который будет разрабатывать торговую политику, нацеленную на сокращение торгового дефицита и укрепление роста, а также на прекращения перевода рабочих мест за пределы США».

Как отметил Спайсер, «во время предвыборной кампании Наварро вместе с кандидатом на пост министра торговли Уилбуром Россом занимался выработкой торговой политики». По его словам, «Они были прекрасной командой, и будут таковой в составе новой администрации».