 

Трамп выбрал советника по торговой политике

 

Советником избранного президента США Дональда Трампа по вопросам торговой и промышленной политике будет Питер Наварро, сообщил представитель штаба будущего главы государства Шон Спайсер.

«Избранный президент объявил, что Питер Наварро будет работать помощником президента и директором Совета по торговой и промышленной политике», — отметил он в ходе брифинга.

По его словам, «Наварро является видным экономистом, который будет разрабатывать торговую политику, нацеленную на сокращение торгового дефицита и укрепление роста, а также на прекращения перевода рабочих мест за пределы США».

Как отметил Спайсер, «во время предвыборной кампании Наварро вместе с кандидатом на пост министра торговли Уилбуром Россом занимался выработкой торговой политики». По его словам, «Они были прекрасной командой, и будут таковой в составе новой администрации».

304 просмотров


Старости
Вчерашнее «Умри, мразь» было адресовано азербайджанскому банкиру
Вчерашнее «Умри, мразь» было адресовано азербайджанскому банкиру
Наша погода
Сегодня 7° / 4°
24 Дек 7° / 2°
25 Дек 8° / 3°
26 Дек 6° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.7575 AZN
1 EUR   =   1.8344 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN


Новостная лента

В турецкой Ризе снесли памятник Ататюрку фото
Нетаньяху позвонил Путину
Заключенные в британской тюрьме устроили беспорядки
Трамп выбрал советника по торговой политике
Биткоин в этом году подорожал вдвое
Десятки людей освободили от рабства
Асад полностью освободил Алеппо
Япония медленно вымирает
Этнические чистки в Конго
Трамп выдвинул Спайсера на пост пресс-секретаря
Взрыв на военном заводе в Италии
Грузия получит от США многомиллионные гранты
Последняя группа боевиков покинула Алеппо
Иванку Трамп атаковали на борту самолета
Десятки специалистов не могут разблокировать iPhone убийцы посла
Россию лишат еще одного чемпионата
Первый гол Эмина Махмудова в чемпионате Португалии видео, обновлено
Нефть растет, доллар дешевеет
Сноудена обвинили в работе на российскую разведку
Россия опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти
Кровавые разборки азербайджанцев в Днепре
Суд в Литве оштрафовал «Газпром»
Монголия пообещала больше не приглашать Далай-ламу
Эрдоган: "Турецкий народ многое потерял после Лозаннского мирного договора"
Русины Закарпатья потребовали от Порошенко автономии