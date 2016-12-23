Заключенные в британской тюрьме устроили беспорядки

Около 60 заключенных британской тюрьмы Swaleside на юго-востоке страны подняли бунт и захватили один из тюремных корпусов. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По данным телеканала, в тюрьме объявлена тревога, беспорядки продолжаются.

«Инцидент коснулся только крыла А. Остальная часть тюрьмы под контролем, заключенные находятся в камерах», — сообщил представитель государственной пенитенциарной службы Великобритании.

Отмечается, что для прекращения беспорядков к месту происшествия направлен спецотряд.